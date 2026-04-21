Топурия назвал условие для боя с Макгрегором

Топурия – о возможном поединке с Конором: «Никогда не закрываю двери для таких возможностей... Даже если мы сейчас не на одном уровне»
Илия Топурия не исключает, что подерется с Конором Макгрегором.
«Не думаю об этом. Конор почти закончил, если оценивать его спортивную карьеру. Если он победит, выйдет отличное возвращение. Мне предложат бой с ним, и тогда посмотрим. Никогда не закрываю двери для таких возможностей... Даже если мы сейчас не на одном уровне. Он популярен, о нем говорят», – сказал Топурия.
Напомним, Конор не дрался с июля 2021-го.
Климент Колесников: «Сейчас интересно попробовать объем дистанций, что уже пытался раньше. Посмотрим, потяну ли я пять дистанций»
Кузнецов о Челестини: «Штаб из девяти человек, еще и с женой – это пипец, я офигеваю. Слуцкому только одного помощника дали в свое время. Не понимаю, чем иностранцы лучше нас»
Олле Далин: «Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась»
