Претендент на титул UFC сказал, с кем Царукян мог бы провести следующий бой

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье выступил за организацию реванша в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом.

«Поставьте его опять против Гамрота. Сделайте это. Это мейн-ивент», — сказал Порье в эфире Depp Waters.

Напомним, поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 и завершился победой польского бойца единогласным судейским решением.

