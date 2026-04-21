Допинг‑тест экс-чемпиона мира по боксу оказался положительным

Британский боксер Лоуренс Околи сдал положительный допинг‑тест, сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

Околи — бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе, экс‑чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бриджервейте. В субботу 33‑летний британец должен был провести бой против француза Тони Йока в Париже.

— Вчера Добровольное антидопинговое агентство (VADA) сообщило, что Околи получил положительный результат допинг‑теста, проведенного перед выступлением в Париже в субботу. Дальнейшая информация о мероприятии будет предоставлена ​​в ближайшее время, — сказано в заявлении.

Околи, на счету которого 23 победы и одно поражение, выступил с заявлением в социальной сети.

— Прежде чем кто‑то начнет предполагать худшее: после травмы бицепса, полученной в прошлом году, во время этого сбора я получил повреждение локтя на той же руке. Я прошел курс лечения, и вот мы здесь. Искренне надеюсь, что здравый смысл возобладает.

Я, конечно, буду всецело сотрудничать со всеми соответствующими органами. Уверен, что любое расследование оправдает мое имя, — написал Околи.