Никита Цзю заявил, что брат запретил ему присутствовать на своем бое

Непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю заявил, что его старший брат и экс-чемпион мира Тимофей Цзю запретил ему присутствовать на своём последнем бое с албанцем Денисом Нурджей, состоявшемся в апреле.

«Я не хочу в этом слишком углубляться, знаю, что мы, медиа, питаетесь драмой и всем, что происходит между нами, но это правда. Будет ли Тим присутствовать на моём бое? Мне всё равно. Сейчас мне всё равно. Мне не из-за чего суетиться. Это мой бой, и мне нужна только моя команда», — приводит слова Никиты издание News Corp.