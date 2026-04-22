Царукян заявил, что хочет получить долю в лиге RAF по новому контракту
Известный боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о переговорах с лигой Real American Freestyle (RAF) по новому контракту.
В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Царукян дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости