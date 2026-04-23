«Выживать надо». Байсангур Сусуркаев рассказал о спаррингах с Чимаевым
Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о спаррингах с действующим чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.
«Во время спарринга нет такого «выстави руку правильно» или «ногу поставь так». Зарубаемся и работаем, как умеем. У нас есть план на бой и спарринги. Пытаемся работать как в бою. Выполнив план, общаемся, что вышло хорошо, что не зашло. У каждого есть свой секундант, разбирающий ошибки. Тяжёлые спарринги, некогда друг друга «учить». Выживать надо», — приводит слова Сусуркаева издание MMA.Metaratings.ru.