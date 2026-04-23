Царукян объяснил, почему Топурия его ненавидит

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, занимающий вторую строчку в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в подкасте Ариэля Хельвани раскритиковал действующего чемпиона дивизиона грузина Илии Топурии.

«Он ненавидит меня, потому что я постоянно выставляю его на смех. Все в интернете смеются над ним. После последнего интервью все говорили, какой он тупой. Да, у него есть своя фан-база, но он ведет себя как будто неприкасаемый, будто он суперзвезда. Но я верну его на землю», — сказал Царукян.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе. Всего на счету Армана 26 боев в смешанных единоборствах, 23 из которых завершились его победой.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На его счету семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.