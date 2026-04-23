Евросоюз ввел санкции против российского боксера-чемпиона

Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Среди россиян, которые фигурируют в списке, присутствует бывший боксер Федор Чудинов. Ограничительные меры в отношении экс-спортсмена введены из-за его связей с байкерским клубом «Ночные волки», а также из-за участия в патриотических мероприятиях.

Ранее Чудинов рассказал о причине завершения карьеры.

«Бои постоянно переносили, а нужно держать вес. Я по полгода недоедал, зубы начали рассыпаться. Половину зубов потерял», — заявил он.

Россиянин провел 30 боев в профессиональной карьере. Он одержал 26 побед, потерпел три поражения, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Чудинов владел поясом чемпиона мира WBA (Super) во втором среднем весе.