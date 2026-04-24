Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев осудил Ронду Раузи за критику промоушена.

Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC
Ранее Раузи обвинила UFC в низких гонорарах и заявила, что организация превратилась в «одно из худших мест для бойцов».

«Без UFC не было бы никакой Ронды Роузи. Мне не нравится то, что она сказала. Платят там хорошо или нет – какая разница? Когда она была олимпийской чемпионкой, сколько она тогда зарабатывала?» – сказал Чимаев.
