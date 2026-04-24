Чимаев осудил Ронду Раузи за критику UFC: «Сколько она зарабатывала, когда была олимпийской чемпионкой?»
Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев осудил Ронду Раузи за критику промоушена.
Ранее Раузи обвинила UFC в низких гонорарах и заявила, что организация превратилась в «одно из худших мест для бойцов».
«Без UFC не было бы никакой Ронды Роузи. Мне не нравится то, что она сказала. Платят там хорошо или нет – какая разница? Когда она была олимпийской чемпионкой, сколько она тогда зарабатывала?» – сказал Чимаев.
Гран-при Турции вернется в календарь «Ф-1» в 2027-м, контракт – на 5 лет
«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»
Гран-при Турции вернется в календарь «Ф-1» в 2027-м, контракт – на 5 лет
«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
Владислав Третьяк: «Путин дал указание, чтобы правительство уделяло внимание инфраструктуре. В Канаде 2860 крытых катков, в США – 2230, у нас – 810. Их было 145, когда я возглавил ФХР»