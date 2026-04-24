Бетербиев высказался об исключении из топ‑10 рейтинга Р4Р

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил «Матч ТВ», что не придает значения своему отсутствию в топ‑10 рейтинга The Ring вне зависимости от весовых категорий.

41‑летний Бетербиев был исключен из топ‑10 рейтинга The Ring вне зависимости от весовых категорий. Последний бой боксера прошел в феврале 2025 года, когда он в Эр‑Рияде в реванше уступил Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В октябре 2024 года Бетербиев побеждал Бивола.