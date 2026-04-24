Бетербиев высказался об исключении из топ‑10 рейтинга Р4Р

«Переживать или расстраиваться не из‑за чего». Бетербиев — об исключении из топ‑10 рейтинга Р4Р
Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил «Матч ТВ», что не придает значения своему отсутствию в топ‑10 рейтинга The Ring вне зависимости от весовых категорий.
41‑летний Бетербиев был исключен из топ‑10 рейтинга The Ring вне зависимости от весовых категорий. Последний бой боксера прошел в феврале 2025 года, когда он в Эр‑Рияде в реванше уступил Дмитрию Биволу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В октябре 2024 года Бетербиев побеждал Бивола.
— Честно говоря, сейчас занят другими вещами, поэтому даже не видел, что там в этом рейтинге. Да и ко всем рейтингам относился всегда спокойно. А в этом P4P всё просто: если больше года не выходишь в ринг, по правилам тебя убирают из него. Это стандартная история. Плюс из него можно выпасть и при смене весовой категории. Рейтинги — вообще вещь нестабильная: сегодня ты в списке, завтра — вне его, а потом снова тебя туда включают. Поэтому переживать или расстраиваться не из‑за чего, — сказал Бетербиев «Матч ТВ».
Бывший гендиректор «Спартака» Заварзин — о пенальти в матче с «Краснодаром»: «С моей точки зрения, скорее не ставить, чем ставить»
Семак — о судействе: «Понимаю тех тренеров, которым лепят дисквалификации. У кого нервы покрепче, удаляются меньше»
Глава ФХР Третьяк назвал Окулова лучшим игроком сезона в КХЛ