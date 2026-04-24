Кремлев рассказал о подготовке третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что организация предпринимает усилия для проведения третьего поединка между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова передает РИА Новости.

«Мы делаем все возможное, чтобы их бой состоялся в Москве, уже обсуждали с двух сторон и с их менеджментом», — сказал Кремлев.

По его словам, команда Бетербиева уже выразила готовность провести поединок. Решение остается за стороной Бивола.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

На профессиональном ринге у Дмитрия Бивола 24 победы при одном поражении.

В следующем бою российский боксер проведет защиту титулов по версиям WBA, WBO и IBF против немца Михаэля Айферта 30 мая.