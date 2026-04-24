Промоутер сообщил, что Джошуа уже подписал контракт на поединок против Фьюри

Эдди Хирн: «Джошуа подписал контракт на поединок с Фьюри. В июле он проведет разогревочный бой»
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа уже подписал контракт на поединок против Тайсона Фьюри.
«Энтони проведет разогревочный бой в июле. Это будет соперник, на которого вы вряд ли посмотрите и скажете «вау». Думаю, этот выбор будут критиковать. Бой Фьюри с Махмудовым тоже критиковали, хотя, на мой взгляд, это был вполне логичный соперник для возвращения. Хорошая новость в том, что контракт на поединок с Тайсоном Фьюри уже подписан. Все, что вам остается – включить телевизор в июле и пережить эти 36 минут. После этого вас ждет бой, который можно будет назвать величайшим», – сказал Хирн.
Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей 12 апреля. После боя Фьюри вызвал Джошуа на стердаун, но Энтони отказался.
