Джо Роган высказался о борцовских навыках Чимаева

Комментатор UFC Джо Роган высказался в преддверии поединка на UFC 328 между 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющий ОАЭ, и бывшим чемпионом американцем Шоном Стриклендом.

— Это противостояние Хамзата и Стрикленда, для меня, сводится к тому, что сможет ли Хамзат что-то сделать в стойке, сможет ли он зацепить его, и в тот же момент — сможет ли Стрикленд остановить тейкдауны?

— Я даже не… типа, так трудно даже думать, что кто-то может остановить Хамзата прямо сейчас в чём-либо. Я знаю, это правда. Типа, ты даже не успеешь обменяться с ним ударами, он просто будет улыбаться, смеяться, он просто ***** переведёт тебя и будет тебя доминировать, как никто не доминировал над кем-либо. — Его тайминги и его тейкдауны — это ***** безумие. Это великолепно, — сказал Роган на своём YouTube-канале.