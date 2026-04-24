Чимаев затроллил Царукяна

В социальных сетях появился видеоролик из тренировочного лагеря 31-летнего действующего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, где он затроллил первого номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Армана Царукяна.

У бойцов возник спор про лёгкие и сложные схватки, где в ходе диалога Чимаев сказал: «Этот парень пошёл и сразился с 75-летним стариком, вернулся и думает, что он чемпион».

В своей последней схватке в промоушене Real American Freestyle (RAF) в прошлые выходные Арману противостоял 46-летний американский атлет и бывший чемпион UFC Юрайя Фейбер.