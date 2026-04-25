Нидерландский боксер об Усике: покажу, что он не непобедимый

Нидерландец Рико Верхувен заявил, что одолеет украинского боксера Александра Усика, передает The Ring.

«Он непобедимый парень. И у меня есть возможность показать, что это не так. Не считаю себя аутсайдером в этом бою, которому нечего терять. Что-то точно есть. При этом даже не задумываюсь о поражении. Я одержу победу», — сказал Верхуевен.

Поединок между Верхувеном и Усиком состоится 23 мая.

Усик — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.

В июле 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.