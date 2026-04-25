Российскому бойцу UFC Исламу Махачеву предсказали легкую победу в следующем поединке. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Для Махачева этот поединок — подарок, а для Гарри — это конкретный шанс, чтобы себя как-то реализовать. Этот шанс будет единственным в его жизни. Не думаю, что он составит конкуренцию Исламу в бою. Махачев останется чемпионом», — заявил бывший боец Bellator, генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

Отмечается, что следующим соперником 34-летнего спортсмена из Дагестана может стать ирландец Иан Гарри. Ранее россиянин намекал на то, что бой может пройти в июле, на что Гарри ответил ему: «Я готов подраться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о сроках ближайшего боя Махачева. По его словам, он должен состояться в августе. 12 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329. Ожидается, что его хедлайнером станет бывший чемпион организации в двух дивизионах Конор Макгрегор.