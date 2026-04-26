В Турции поединок с участием российского боксера завершился массовой дракой

Вечер бокса в турецком Трабзоне, в главном событии которого россиянин Сергей Горохов встречался с местным спортсменом Эмирханом Калканом, завершился массовой дракой, сообщает издание Karar.

По данным источника, после боя за титул чемпиона мира по версии UBO, когда Горохов начал праздновать победу, между сторонами вспыхнул конфликт. Несколько человек выбежали на ринг, и ситуация быстро переросла в массовую потасовку. По свидетельствам очевидцев, в ходе драки в сторону ринга бросали пластиковые стулья, а участники конфликта наносили друг другу удары руками и ногами.

Из‑за инцидента официальное объявление победителя так и не состоялось. По факту произошедшего начато расследование.

Горохову 36 лет, на профессиональном ринге он одержал 16 побед, потерпел 11 поражений, еще два поединка завершились вничью. На счету 24‑летнего Калкана семь побед.