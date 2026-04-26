Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

Президент России Владимир Путин после награждения российского боксера Всеволода Шумкова вспомнил знаменитый эпизод с американцем Майком Тайсоном, который во время боя откусил сопернику кусок уха. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду глава государства вручил государственные награды российским боксерам, среди которых был Шумков, выигравший в декабре мировое первенство. После церемонии спортсмены попросили Путина сделать с ними фото, а один из присутствующих шутливо напомнил, что Шумков обещал больше не кусаться за ухо.

«Пускай кусается, пусть боятся», — ответил президент. Путин вспомнил, что Таймон не только откусил ухо сопернику, но и выплюнул его на ринг.

Шумков 13 декабря завоевал золото чемпионата мира, победив в финале представителя Узбекистана Абдумалика Халокова — олимпийского чемпиона 2024 года. После боя тренер узбекской сборной Рахматжон Рузиохунов заявил, что в третьем раунде россиянин укусил соперника за ухо, что и стало причиной шуток вокруг Шумкова на церемонии награждения.