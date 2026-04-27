Фьюри и Джошуа подписали контракт на поединок

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на поединок с открытой датой, сообщает журналист Майк Коппингер. Известно, что боксеры подерутся в четвертом квартале 2026-го.

В то же время председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх написал в соцсетях:

«Моим британским друзьям – это случилось. Подписано».

Также анонсирован поединок Энтони Джошуа 25 июля в Саудовской Аравии. Британец подерется с 35-летним албанцем Кристианом Пренгой (17-1).