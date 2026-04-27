Объявлено, когда Гаджимагомедов проведет бой с эквадорцем Кастильо

Трехкратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр‑2020, обладатель пояса WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов проведет бой с участником трех Олимпийских игр эквадорцем Хулио Кастильо 4 мая в Санкт‑Петербурге. Об этом «Матч ТВ» рассказали организаторы шоу.

Поединок Гаджимагомедова и Кастильо возглавит турнир «IBA.PRO. Ночь чемпионов», в рамках которого свои бои проведут еще пять чемпионов мира‑2025 из России — Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов. Все бои будут состоять из четырех раундов и пойдут в зачет IBA.PRO.

У Гаджимагомедова шесть побед на профессиональном ринге. Кастильо по профессионалам не боксировал, но на его счету два поединка в зачете IBA.PRO. Гаджимагомедов и Кастильо встречались в финале чемпионата мира‑2019 в Екатеринбурге, когда россиянин впервые стал чемпионом мира.

Двукратный чемпион мира, чемпион Европы‑2024 Шарабутдин Атаев (8–0, КО 5) встретится с Байрамом Малканом (4–0, КО 3) из Турции. Чемпион мира‑2025 Всеволод Шумков (3–0, КО 1) проведёт бой против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова (4–0, КО 3) из Узбекистана. Шумков и Мирзахалилов встречались в сентябре 2024 года в Баку, когда по итогам 10 раундов победу единогласным решением судей одержал Шумков и завоевал пояс IBA.PRO.

Чемпион мира‑2025 Джамбулат Бижамов (3–0) встретится с экс‑чемпионом WBO Youth аргентинцем Бруно Дамианом Акостой (12–1, КО 9). Чемпиону мира Исмаилу Муцольгову (1–0) будет противостоять Артуш Оганнисян (6–0, КО 5) из Армении. Победитель чемпионата мира Давид Суров (1–0, КО 1) выйдет на ринг против мексиканца Кевин Мартинеза (14–1, КО 10).

В прямом эфире турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.