Порье назвал пять величайших легковесов UFC. Макгрегор и Оливейра не попали в список
Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье в эфире подкаста The Deep Waters назвал пятёрку величайших бойцов промоушена в лёгком весе.
Топ-5 величайших бойцов UFC в лёгком весе:
2. Ислам Махачев.
3. Би-Джей Пенн.
4. Илия Топурия.
5. Фрэнки Эдгар.
Порье не включил в свой рейтинг 37-летнего легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена, а также таких звёзд, как нынешний обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра, 42-летний американский экс-обладатель временного чемпионства в дивизионе Тони Фергюсон.
