Маддалена объяснил свое поражение в бою с Махачевым

29-летний австралийский боец и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена объяснил причины своего поражения в бою с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым, после которого россиянин и завоевал титул.

«Вскрылось много технических проблем в бою против более сильного соперника, который смог реализовать свой план на бой. А нам не удалось воплотить в жизнь наш план», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Southern Cross Combat.

Сражение между бойцами состоялось в главном бою вечера на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.