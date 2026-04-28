В Турции пообещали жестко наказать участников драки с российским боксером

В Турции пообещали жестко наказать участников драки с боксером Гороховым

Жесткие санкции будут применены к участникам массовой драки после боя между российским боксером Сергеем Гороховым и турком Эмирханом Калканом. Об этом ТАСС рассказали в Турецкой комиссии профессионального бокса.

Как ранее сообщал ТАСС, Горохов проводил бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) против Калкана, по завершении которого на ринге произошла массовая драка с участием зрителей.

"После турнира в Трабзоне произошли события, которые невозможно себе вообразить, - говорится в сообщении. - Этот инцидент глубоко расстроил все профессиональное боксерское сообщество. Мы проводим необходимые экспертизы по данному делу, а все виновные должны понести жесткие наказания. Также в будущем будут применяться жесткие меры для предостережения подобных событий".

В послужном списке 36-летнего Горохова 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений, 2 ничьи.

