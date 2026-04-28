Нганну оценил подготовку Стрикленда к бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну оценил подготовку экс-обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда к поединку с 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Шон — хороший товарищ по команде. Мы тренируемся в одном зале уже много лет. Этот бой против Хамзата совсем другой. Это очень тяжёлый поединок, но у него правильный спарринг-партнёр, и он хорошо делает акцент на борьбе», — сказал Нганну на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Поединок Шона и Хамзата возглавит кард турнира UFC 328 в ночь на 10 мая.