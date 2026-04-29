Царукян рассказал об отношениях с Хабибом и Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал об отношениях с соотечественниками Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«У меня хорошие отношения с Хабибом, Исламом и со всеми остальными, потому что мы живём в одной стране, у нас одна культура, и мы не переступаем черту», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.