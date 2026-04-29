Стрикленд грубо высказался в адрес Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд грубо высказался в адрес непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ,

«Я тебе вот что скажу, при этом, если бы он подошёл ко мне как джентльмен и сказал: «Эй, ты, знаешь, что ты наговорил? Ты оскорбил мою жену». Но ведь на самом деле я люблю овец. Это безумие, но я бы сказал: «Чувак, я люблю коз». Знаешь, козлиные бородки — это круто. Он любит коз. У нас с ним это общее. Только я их не ******. Но в любом случае. Если бы он подошёл ко мне как мужчина и сказал: «Слушай, Шон, ты там наговорил всякого про моего отца, может, можешь не выкладывать это?» А я бы ему ответил: «Чувак, ты сам себя выставил дураком». Я бы сказал: «Давай разберёмся по-мужски». Но если он подойдёт ко мне с тремя ******* чеченцами, которые не говорят по-английски, я достану пистолет и пристрелю их всех до единого», — сказал Стрикленд на YouTube-канале TheMacLife.