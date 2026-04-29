Турецкого боксера отстранят от боев из-за драки с россиянином

Турецкого боксера Эмирхана Калкана дисквалифицируют за произошедшую в ринге драку и поведение его команды после боя против россиянина Сергея Горохова. Об этом ТАСС сообщили в Турецкой комиссии профессионального бокса.

Как ранее сообщал ТАСС, Горохов проводил бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) против Калкана, по завершении которого на ринге произошла массовая драка с участием зрителей.

"Калкан не сможет некоторое время участвовать в поединках. К нему будет применено наказание", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 36-летнего Горохова 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений, 2 ничьих.