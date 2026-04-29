World Boxing определила критерии для получения россиянами нейтрального статуса

World Boxing определила критерии для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами для участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и European Boxing, или в международных соревнованиях, организованных федерациями-членами World Boxing, - говорится в заявлении. - Процедура была одобрена исполнительным советом World Boxing на его последнем заседании в апреле 2026 года и отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом".

19 марта исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию.