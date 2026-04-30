Монсон высказался о решении World Boxing допустить российских боксеров

Получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон назвал несправедливым допуск World Boxing российских боксеров только в нейтральном статусе. Его слова передает РИА Новости.

«Я очень рад, что World Boxing позволяет белорусским и российским спортсменам соревноваться. Но считаю несправедливым и лицемерным то, что они не могут выступать под флагами России и Белоруссии», — заявил Монсон.

29 апреля Международная федерация бокса (World Boxing) допустила российских и белорусских боксеров до соревнований во всех возрастных категориях в нейтральном статусе. Для допуска каждый спортсмен обязан пройти проверку независимой организацией, расходы на которую лягут на национальные федерации России и Беларуси.

В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В нее входят 168 национальных федераций. Турнир по боксу под эгидой World Boxing включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.