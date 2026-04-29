Россиянин Горохов отреагировал на объявление его чемпионом мира по боксу

Россиянин Сергей Горохов позитивно отреагировал на решение Универсальной боксерской организации (UBO) утвердить его чемпионом мира. Об этом он рассказал ТАСС.

"Меня сразу после боя признали победителем. Дали пояс. Бой завершился, поэтому тут вопросов не было. В ближайшее время он будет внесен в статистику", - сказал Горохов.

Горохов в минувшие выходные проводил бой за титул чемпиона мира по версии UBO против турка Эмирхана Калкана, по завершении которого на ринге произошла массовая драка с участием зрителей.