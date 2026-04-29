Стрикленд пригрозил Царукяну

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко ответил второму номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющему Россию и Армению, Арману Царукяну, который ранее высказался о трэш-токе Шона.

«Этот засранец Арман сказал мне: «В России ты бы так не говорил» или что-то в этом роде. Но это Америка, дружище, мы живём в штате, где действует закон «Стой на своём» (имеется в виду закон о праве на самооборону. — Прим. «Чемпионата»). Мы — мировая столица убийств, парень, так что знай, где находишься. Там ты тусуешься с миллиардерами и задираешь маленьких неудачников. Но если ты попытаешься задирать здесь американцев, то схлопочешь пулю. Может, русские поймут, где они сейчас находятся», — сказал Стрикленд во время общения с прессой.