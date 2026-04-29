Российские боксеры отказались от нейтрального статуса World Boxing

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что отечественные спортсмены придерживаются принципиальной позиции и готовы участвовать в международных турнирах исключительно с флагом и гимном своей страны. По его словам, российские боксеры являются патриотами, и эта установка сформировалась у них на протяжении многих лет выступлений на мировой арене.

Ранее, в среду 29 апреля 2026 года, организация World Boxing приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии к своим соревнованиям в нейтральном статусе. Данное разрешение распространяется на все возрастные категории спортсменов. Федерация бокса России, ознакомившись с этим решением, продолжает активный диалог с руководством World Boxing.

Переговорный процесс ведется при постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ. Основная цель российской стороны — добиться отмены любых ограничений, касающихся выступления национальных сборных. Приоритетом деятельности федерации остается защита прав и интересов спортсменов и тренерского состава, а также обеспечение их участия во всех официальных международных турнирах.

Схожую точку зрения выразил бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Николай Валуев. Комментируя допуск российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе для РИА новости, он подчеркнул, что отечественные боксеры не намерены выступать без государственной символики. По его мнению, спортсмены стремятся представлять свою страну на международной арене с полным соблюдением протокола, включая исполнение гимна и использование флага.

Контекстом для данных заявлений служит процесс интеграции российского бокса в новые международные структуры. В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. Сама структура World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA) и на текущий момент объединяет 168 национальных федераций. Возглавляет IBA Умар Кремлев, который одновременно входит в исполнительный комитет Федерации бокса России. Важно отметить, что турнир по боксу включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе именно под эгидой World Boxing, что повышает значимость текущего переговорного процесса о условиях допуска российских спортсменов.