Двалишвили ответил, когда рассчитывает провести третий бой против Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, когда рассчитывает провести третий бой против действующего обладателя титула UFC в категории до 66 кг россиянина Петра Яна.

«Если бы мы дрались в июле, то матчмейкеры UFC нам бы уже позвонили или объявили об этом. Думаю, в UFC, может быть, хотят перенести наш поединок на август, но я готов уже сейчас. Я не чемпион и не могу звонить и настаивать. Пётр владеет титулом, и он сам решает, когда возвращаться в октагон», — приводит слова Двалишвили журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Мераб и Пётр уже дважды встречались в октагоне и каждый из них одержал по одной победе друг над другом.