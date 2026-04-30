Чимаев сказал, с кем поборется в RAF

Хамзат Чимаев, подписавший контракт с лигой RAF, сказал, что не планирует проводить борцовские схватки с олимпийцами.

«С Бо Никалом можно побороться. С парнями, которые выступают по MMA, бороться интересно. А бороться с олимпийским чемпионом – какой смысл? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, я бы на Олимпиаду пошел», – сказал Чимаев.

В промоушене по вольной борьбе Real American Freestyle выступают многие бойцы UFC в числе которых Арман Царукян, Генри Сехудо, Колби Ковингтон, Бо Никал и другие.