Чимаев сказал, с кем поборется в RAF

Чимаев – о подписании в RAF: «Какой смысл бороться с олимпийскими чемпионами? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, пошел бы на Олимпиаду»
Хамзат Чимаев, подписавший контракт с лигой RAF, сказал, что не планирует проводить борцовские схватки с олимпийцами.
«С Бо Никалом можно побороться. С парнями, которые выступают по MMA, бороться интересно. А бороться с олимпийским чемпионом – какой смысл? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, я бы на Олимпиаду пошел», – сказал Чимаев.
В промоушене по вольной борьбе Real American Freestyle выступают многие бойцы UFC в числе которых Арман Царукян, Генри Сехудо, Колби Ковингтон, Бо Никал и другие.
Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ
«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами
«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»
Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ
«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами
«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»