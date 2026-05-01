Бойца UFC Чимаева назвали «собакой из третьего мира»

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд выступил в своих соцсетях с резким заявлением в адрес россиянина Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

Руководство UFC отменило битву взглядов между бойцами, чтобы избежать опасных ситуаций.

«UFC пытается ограничить мои взаимодействия с этой собакой. Слушайте, я скажу это сейчас. Я не буду подчиняться контролю какой-то собаки из третьего мира», — сказал Стрикланд.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Стрикленд заявил, что не считает Чимаева мужчиной.