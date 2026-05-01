Боец Монсон и младший брат Емельяненко заинтересованы в проведении боя

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бойцы смешанных единоборств Джефф Монсон и Иван Емельяненко заинтересованы в проведении поединка друг с другом.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Планы спортсменов изменились. Сейчас это все нужно будет уточнять. Пока неизвестно, когда пройдет бой», — сказал Хрюнов.

Он также добавил, что у каждого из бойцов сейчас свои планы.

Иван Емельяненко в декабре 2024 года был осужден на полтора года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в результате уличного конфликта. В сентябре 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.