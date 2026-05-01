Налоговая служба США может аннулировать паспорт Мейвезера из-за задолженности

Налоговая служба США (IRS) уведомила бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера о намерении аннулировать его паспорт. Об этом сообщает издание The Ring.

Напомним, что в начале апреля стало известно о налоговой задолженности Мейвезера. Сумма долга превышает $7 млн.

Планировалось, что 27 июня Мейвезер проведет выставочный бой против Майка Замбидиса в Афинах. Теперь поединок находится под угрозой срыва.