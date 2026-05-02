Сборная России по боксу победила команду мира в "Битве тяжеловесов"

Международная матчевая встреча "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира, которая прошла в Калининграде, завершилась в пользу хозяев ринга со счетом 3:2.

Победы в главном и со-главном поединках шоу одержали чемпион мира-2025 в тяжелом весе Давид Суров и бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров.

Суров оказался сильнее мексиканца Кевина Мартинеза, занимающего первую строчку среди мексиканских тяжеловесов на портале BoxRec. Егоров также единогласным решений судей победил обладателя пояса EBU Silver француза Сейди Коупа, после чего вызвал бывшего первого номер рейтинга WBC соотечественника Алексея Папина.

В андеркарде "Битвы тяжеловесов", организованной IBA при поддержке Умара Кремлева, прошли поединки второго турнира проекта Федерации бокса России "Битва за контракт".