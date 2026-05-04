Главные бои недели: возвращение Никиты Цзю, турнир с Чимаевым и Волковым

Ещё в программе титульник Уордли и Дюбуа, а также топовая кулачка на Урале.

Первая полноценная майская неделя станет максимально насыщенной для любителей единоборств. Внимание фанатов ММА будет приковано к турниру UFC 328, в карде которого состоится два титульных боя, в том числе война Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда, а также поединок Александра Волкова. В профессиональном боксе пройдёт титульник в супертяжёлом весе между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, а также состоится возвращение на ринг Никиты Цзю. Ещё стоит выделить ташкентский турнир АСА и топовую кулачку в Екатеринбурге.

6 мая. Никита Цзю – Оскар Диас

В Австралии пройдёт очередной вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступит младший сын Кости Цзю – непобеждённый Никита Цзю. Ему предстоит поединок против другого непобеждённого боксёра – испанца Оскара Диаса. Последний бой Никиты Цзю против бывшего претендента на титул чемпиона мира Майкла Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами, и, конечно, Никита жаждет снова ощутить вкус победы. Всего в активе Никиты 11 побед и ни одного поражения. Оскар Диас на три года младше Никиты, при этом имеет солидный рекорд 16-0 (6 нокаутов). Он уже успел провести поединок в этом году, победив в январе Леонардо Ди Стефано.

8 мая. Азам Гафоров – Арен Акопян

В Ташкенте состоится выездной турнир российской лиги АСА – АСА 203. В главном событии вечера в клетке сойдутся представители наилегчайшего веса Азам Гафоров и Арен Акопян. Этот поединок будет носить претендентский статус, победитель станет следующим соперником действующего чемпиона промоушена – Анатолия Кондратьева. Акопян идёт на серии из семи побед, причём в 2023 году он побеждал нынешнего обладателя пояса. Всего в активе Арена 22 поединка, 19 из которых он выиграл. У Гафорова в последних пяти боях четыре победы, единственная осечка произошла в противостоянии с Курбаном Гаджиевым, но эту неудачу Азам уже закрыл.

9 мая. Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа

В Манчестере, Англия, состоится большой вечер профессионального бокса. Основное внимание будет приковано к противостоянию двух топовых британских тяжеловесов – чемпиона мира WBO Фабио Уордли и экс-чемпиона мира Даниэля Дюбуа. Уордли прошлой осенью завоевал пояс, оставленный Александром Усиком, после чего, конечно, британец рассчитывал провести бой с украинцем. Но у Усика оказались другие планы, он будет драться с кикбоксёром Рико Верхувеном, а Уордли дали в соперники Даниэля Дюбуа. Дюбуа, кстати, в последнем бою тоже претендовал на титулы, причём сразу на все, но снова проиграл Усику в реванше. Несмотря на это, Даниэлю дали ещё один титульный шанс, и именно он станет соперником непобеждённого соотечественника.

В Екатеринбурге пройдёт очередной турнир кулачной лиги RCC Hard. Главным событием вечера станет титульное противостояние в среднем весе: Дмитрий Савин встретится с Валерием Мясниковым. Савин выступал в Гран-при лиги и стал победителем, забрав кулон в бою с топовым кулачником Михаилом Мачете Тарабриным. После этого Савин попробовал себя и в кикбоксинге, и в боксе, но теперь снова возвращается в кулачку. В соперниках у него будет медийный Валерий Мясников. Мясников дважды дрался с Владиславом Ковалёвым, побеждал чемпионов Top Dog и Hardcore Магомеда Магомедова и Дауда Стханского, а теперь оспорит чемпионский кулон RCC Hard.

В ночь с 9 на 10 мая. Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд

В США состоится один из самых масштабных и ожидаемых турниров в мире ММА в первой половине этого года – UFC 328. Возглавит его титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. В прошлом году Чимаев наконец-то стал чемпионом UFC, при этом первую защиту он должен был проводить против Нассурдина Имавова. Но Стрикленд, победив Энтони Эрнандеса, перехватил у Имавова титульник: в UFC посчитали отличной идеей свести Хамзата и Шона в клетке. И это действительно будет громкий поединок. Парни уже несколько лет раскачивают очное противостояние, а их конфликт уже давно вышел за пределы клетки. Так что на UFC 328 в октагоне точно будут лететь искры, а, возможно, Хамзат и Шон начнут «зажигать» ещё на неделе поединка.

В ночь с 9 на 10 мая. Джошуа Ван – Тацуро Таира

В со-главном событии UFC 328 пройдёт ещё один титульный бой – в наилегчайшем весе. Действующий чемпион Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой. Бойцы должны были разделить октагон ещё на предыдущем номерном турнире UFC, но из-за травмы Вана бой был перенесён. Для Джошуа это будет первая защита после того, как он сенсационно победил Александра Пантожу в титульном бою. Конечно, если бы не травма Пантожи, поединок мог сложиться по-другому, да и бразилец наверняка получил бы незамедлительный реванш. Но Александр по-прежнему восстанавливается, а новым претендентом стал Тацуро Таира. В активе японца 18 побед при одном поражении, в последнем бою он одолел опытнейшего Брендона Морено и завоевал право оспорить чемпионский пояс.

В ночь с 9 на 10 мая. Александр Волков – Вальдо Кортес-Акоста

Российским фанатам ММА тоже будет за кого поболеть на UFC 328. В главном карде вечера состоится поединок двух топовых тяжеловесов – Александра Волкова и Вальдо Кортеса-Акосты. Волков по-прежнему является одним из главных претендентов на титул, но никак не может получить бой за пояс. Осенью Драго одолел Жаилтона Алмейду и, казалось, сразится с победителем пары Том Аспиналл – Сириль Ган. Но Аспиналл выбыл на долгий срок, в UFC ввели временный пояс, за который подерутся Ган и Алекс Перейра. А Волкову дали очередной претендентский бой, который вновь не гарантирует россиянину титульник. Соперником Драго станет самый активный тяжеловес UFC – Вальдо Кортес-Акоста. За последний год доминиканец провёл шесть боёв, в пяти случаях одержал победы, причём в четырёх случаях нокаутировал соперников.

В ночь с 9 на 10 мая. Роман Копылов – Марко Тулио

На UFC 328 Волков будет далеко не единственным россиянином. Очередной поединок в лиге проведёт средневес Роман Копылов, который разделит клетку с Марко Тулио. Оба бойца возвращаются в клетку после поражений. Копылов в последнем бою проиграл Грегори Родригесу, а до этого уступил Пауло Косте, который уже феерит в полутяжёлом весе. Тулио же проиграл нокаутом Кристиану Лерою Данкану, побеждавшему Андрея Пуляева. Так что для обоих этот бой крайне важен: ещё одно поражение сильно скажется на дальнейших перспективах в лиге.

В ночь с 9 на 10 мая. Байсангур Сусуркаев – Джорден Сантос

В карде UFC 328 выступит яркий российский боец Байсангур Сусуркаев. Ещё в августе прошлого года Сусуркаев дрался в Претендентской серии Даны Уайта, а теперь уже проводит третий бой в UFC. Два первых поединка закончились досрочными победами Байсангура, и он намерен продолжить серию и на турнире в США. Соперником Сусуркаева станет бразилец Джорден Сантос, у которого в активе 12 побед при двух поражениях и рекорд 1-1 в UFC.

10 мая. Сергей Богачук – Шейн Мозли-младший

В США пройдёт турнир по профессиональному боксу от промоушена Даны Уайта – Zuffa Boxing 06. Возглавит его бывший временный чемпион мира в первом среднем весе Сергей Богачук, который разделит ринг с Шейном Мозли-младшим. Богачук – зрелищный боксёр, его поединки часто бывают жаркими. В сентябре прошлого года он уступил Брэндону Адамсу, после чего решил перебраться в Zuffa Boxing. В новой лиге он дебютировал поединком с россиянином Раджабом Бутаевым и одержал победу раздельным решением. Шейн Мозли-младший – сын легендарного Шейна Мозли, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях. Мозли-младший в прошлом году претендовал на временный пояс в среднем весе, но проиграл Хесусу Рамосу-младшему, после чего тоже решил продолжить карьеру в лиге Даны Уайта.