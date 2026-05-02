Наоя Иноуэ нанёс первое поражение Дзюнто Накатани в карьере

33-летний абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ нанёс первое поражение в профессиональной карьере соотечественнику Дзюнто Накатани, бой с которым провёл сегодня, 2 мая, на токийской арене Tokyo Dome. Поединок между Наоей и Дзюнто продлился все 12 раундов и завершился в пользу Иноуэ единогласным решением судей.

Напомним, Наоя является непобеждённым боксёром. В своём профессиональном рекорде японский спортсмен имеет 33 победы, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Иноуэ дебютировал в октябре 2012 года. Является вторым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.