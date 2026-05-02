Карлос Пратес: я хочу драться с победителем боя Махачев — Гэрри

Бразильский боец Карлос Пратес прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC Fight Night 275 в Перте.

«Мы ехали из Бразилии 40 часов, поэтому я тут не в игрушки играю. Я уважаю Джека. Австралия, спасибо за гостеприимство. Джек — отличный чемпион, но вопрос — кто следующий? Я хочу драться с победителем боя Махачев — Гэрри. Я пришёл сюда на войну. Я заставил всех сюда приехать, я не мог приехать и просто проиграть, и чтобы все домой поехали в печали. Нас приехало 30 человек сюда. Он отличный боксёр, но я более универсальный ударник — я могу бить коленями, локтями, ногами», — приводит слова Пратеса Bloody Elbow.