Чимаев назвал свой главный мотиватор

Чемпион UFC Хамзат Чимаев назвал, что его мотивирует продолжать спортивную карьеру.

«Чувствую себя охотником. Мне безразличны пояса. Если бы я гнался за титулами, то уже закончил бы карьеру. У меня есть пояс. Я дерусь за деньги», – сказал Чимаев.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.