Чимаев назвал свой главный мотиватор

Хамзат Чимаев: «Если бы я гнался за титулами, то уже закончил бы карьеру. У меня есть пояс. Я дерусь за деньги»
Чемпион UFC Хамзат Чимаев назвал, что его мотивирует продолжать спортивную карьеру.
«Чувствую себя охотником. Мне безразличны пояса. Если бы я гнался за титулами, то уже закончил бы карьеру. У меня есть пояс. Я дерусь за деньги», – сказал Чимаев.
Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.
