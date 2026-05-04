$74.888.64

Хамзат Чимаев: «Если бы я гнался за титулами, то уже закончил бы карьеру. У меня есть пояс. Я дерусь за деньги»

Sports.ruиещё 2

Чемпион UFC Хамзат Чимаев назвал, что его мотивирует продолжать спортивную карьеру.

Чимаев назвал свой главный мотиватор
© Sports.ru
«Чувствую себя охотником. Мне безразличны пояса. Если бы я гнался за титулами, то уже закончил бы карьеру. У меня есть пояс. Я дерусь за деньги», – сказал Чимаев.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости