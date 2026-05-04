Форвард «Акрона» Артем Дзюба готов поучаствовать в боях.
– Готов поучаствовать в боях как Федор Кудряшов?
– Честно, мне это не очень интересно. Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде. Я Гуди очень люблю, я его знаю.
Мы с ребятами смотрели бой Феди и Гуди. Федя – очень хороший парень, не боец. Выйти с планом без рук... Он хотел его ногами удивить? Получил в ответ пару раз.
Еще большая разница в антропометрии: Гуди 195 см, 90 кг, Федя – 182 см, 80 кг.
Я бы пошел или по правилам бокса, или MMA с элементами борьбы – я, для любителя, неплохо борюсь.
– То есть пошел бы?
– Вообще легко – мне это интересно. С тем же Гуди – вообще легко, – сказал Дзюба.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом рэперу Гуди.
В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As)
Игроки топ-20 ATP и WTA выразили недовольство уровнем призовых на «Ролан Гаррос»-2026 (Guardian)
Чимаев подтвердил, что Царукян выступит его секундантом в бою против Стрикленда: «Он делает меня счастливым»
В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As)
Игроки топ-20 ATP и WTA выразили недовольство уровнем призовых на «Ролан Гаррос»-2026 (Guardian)
Чимаев подтвердил, что Царукян выступит его секундантом в бою против Стрикленда: «Он делает меня счастливым»