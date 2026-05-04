Топурия – о решении выступить в Белом доме: «Дело не в политической позиции. Для меня в спорте нет национальностей»
Чемпион UFC Илия Топурия объяснил, почему согласился выступить в Белом доме.
«Для меня в спорте нет национальностей. Спортсмен – это спортсмен. Я работаю в промоушене, где мне сказали, что нужно выступить в Белом доме. Поэтому я иду выполнять свою работу. Дело не в политической позиции. Это Белый дом, он никому не принадлежит», – сказал Топурия.
Напомним, Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.
