Чимаев рассказал, почему стал называть себя Борзом

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о появлении своего прозвища Борз.

«Борз — это обычная вещь в моей стране. Это слово означает волка и так называют жёстких парней. Если ты молодой парень, то тебя могут назвать борзом. И когда я был маленьким, дрался на улице, так меня звал брат. А теперь в UFC все знают, кто я», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.