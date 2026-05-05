Экс-чемпион оценил перспективы Дзюбы в смешанных единоборствах

Бывший чемпион Bellator оценил перспективы Дзюбы в ММА

Бывший чемпион Bellator Артем Корешков оценил перспективы нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает «Советский спорт».

Он отметил, что физическая подготовка может позволить футболисту перестроиться.

«Но мне кажется, если он даже подерется, то этот бой будет носить больше выставочный характер — ради заработка денег и так далее», — заявил Корешков.

Ранее в ММА дебютировал бывший футболист сборной России Федор Кудряшов. Он провел бой с рэпером Дмитрием Гусаковым и был нокаутирован во втором раунде.

В апреле прошлого года Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.

«При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

