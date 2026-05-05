Бивол покинул топ‑5 рейтинга лучших боксеров мира

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол выбыл из топ‑5 сильнейших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Бивол опустился на шестое место в абсолютном рейтинге (вне зависимости от весовой категории), уступив место в топ‑5 американцу Дэвиду Бенавидесу, который теперь занимает пятую строчку.

В рейтинге лидирует японец Наоя Иноуэ, далее идут украинец Александр Усик и представитель США Шакур Стивенсон, четвертую позицию занимает американец Джесси Родригес.

Бивол на профессиональном ринге одержал 24 победы (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге Бивол проведет поединок с немцем Михаэлем Айфертом.

