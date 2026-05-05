Международная федерация восстановила членство Союза ММА России и допустила российских юниоров на турниры с флагом и гимном, сообщил Дегтярев
Исполком Международной Федерации ММА (IММAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также о допуске юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
В марте 2022 года IMMAF приостановила членство Союза ММА России из‑за ситуации на Украине.
— Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Победители первенства России (12–17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IММAF уже в этом году. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.
