Илия Топурия: «План UFC был такой: если Гейджи побеждает Пимблетта, я дерусь с Махачевым»

Илия Топурия высказался о сорвавшемся поединке c Исламом Махачевым.

Топурия рассказал о плане UFC на бой с Махачевым
«Изначально план был такой: если Гейджи побеждает в бою с Пимблеттом, я дерусь с Исламом. Если бы победил Пэдди, я бы подрался с ним, если нет – я бы поднялся в весе», – сказал Топурия.

Напомним, Илия и Джастин Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

