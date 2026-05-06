Топурия рассказал о плане UFC на бой с Махачевым

Илия Топурия: «План UFC был такой: если Гейджи побеждает Пимблетта, я дерусь с Махачевым»
Илия Топурия высказался о сорвавшемся поединке c Исламом Махачевым.
«Изначально план был такой: если Гейджи побеждает в бою с Пимблеттом, я дерусь с Исламом. Если бы победил Пэдди, я бы подрался с ним, если нет – я бы поднялся в весе», – сказал Топурия.
Напомним, Илия и Джастин Гейджи подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.
