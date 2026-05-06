Никита Цзю досрочно победил Диаса

В Ньюкасле (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю встретился с испанцем Оскаром Диасом.

Победу техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в седьмом раунде одержал Цзю.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 12 побед (десять – нокаутом) и ни одного поражения.